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Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера Палати представників США

Фото: колишній спікер Палати представників США Кевін Маккарті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республіканець Кевін Маккарті заявив про готовність повернутися на посаду спікера Палати представників США невдовзі після того, як його відправили у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.

Конгресмен заявив, що готовий повернутися на посаду спікера. Він підкреслив, що його підтримують 96% республіканців Палати представників і що це "неправильно", що 4% Республіканської партії працювали з демократами, щоб усунути його.

Варто зазначити, що за звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210. Цей випадок став першим в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправили у відставку. 

Вакантна посада спікера Палати представників США

Politico повідомляло про те, що пост Маккарті може зайняти Трамп. Зазначається, що остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів". Сам Трамп підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".

Також видання писало про те, що Кевін Маккарті хоче піти з Конгресу після того, як знайдуть нового очільника.

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