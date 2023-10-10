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Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера Палаты представителей США

Фото: бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республиканец Кевин Маккарти заявил о готовности вернуться на должность спикера Палаты представителей США вскоре после того, как его отправили в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg.

Конгрессмен заявил, что готов вернуться на должность спикера. Он подчеркнул, что его поддерживают 96% республиканцев Палаты представителей и что это "неправильно", что 4% Республиканской партии работали с демократами, чтобы устранить его.

Следует отметить, что за увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили – 210. Этот случай стал первым в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправили в отставку.

Вакантная должность спикера Палаты представителей США

Politico сообщало о том, что пост Маккарти может занять Трамп. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов". Сам Трамп подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время".

Также издание писало о том, что Кевин Маккарти хочет уйти из Конгресса после того, как найдут нового руководителя.

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