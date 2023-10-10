ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера Палати представників США

США, Вівторок 10 жовтня 2023 07:52
UA EN RU
Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера Палати представників США Фото: колишній спікер Палати представників США Кевін Маккарті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республіканець Кевін Маккарті заявив про готовність повернутися на посаду спікера Палати представників США невдовзі після того, як його відправили у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.

Конгресмен заявив, що готовий повернутися на посаду спікера. Він підкреслив, що його підтримують 96% республіканців Палати представників і що це "неправильно", що 4% Республіканської партії працювали з демократами, щоб усунути його.

Варто зазначити, що за звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210. Цей випадок став першим в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправили у відставку.

Вакантна посада спікера Палати представників США

Politico повідомляло про те, що пост Маккарті може зайняти Трамп. Зазначається, що остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів". Сам Трамп підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".

Також видання писало про те, що Кевін Маккарті хоче піти з Конгресу після того, як знайдуть нового очільника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конгресс США Допомога Україні
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 жовтня
Ситуація на фронті сьогодні 10 жовтня
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати