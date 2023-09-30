UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну"

Фото: Спікер Палати представників Кевін Маккарті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроекту про додаткові витрати, щоб запобігти "Шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – заявив спікер-республіканець. 

Маккарті додав, що якщо Сенат представить законопроект "у такому вигляді", як він є, де зазначені кошти для України, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Допомога Україні від США та урядовий "шатдаун"

Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас в боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит отримав двопартійну підтримку у Сенаті. Однак в палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва і за бюджет досі не проголосували.

Президент США Джо Байден закликав республіканців із Палати представників вжити заходів і "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну". Він розкритикував Маккарті і попередив, що припинення роботи уряду матиме далекосяжні наслідки.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніКонгресс США