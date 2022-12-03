ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Макіївці окупанти роздають повістки у черзі за водою

Новость на русском →
Донбас, Субота 03 грудня 2022 15:38
У Макіївці окупанти роздають повістки у черзі за водою Фото: у Макіївці окупанти роздають повістки у черзі за водою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. По неї в місті створюються черги, в яких окупанти встигають роздавати повістки чоловікам призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська", - йдеться в повідомленні.

В Центрі розповідають, що видача води відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина).

"У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі", - додають на сайті Центру.

Як повідомлялося, Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.

При цьому Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, попри заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Макіївка Донбас
NEWS
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії