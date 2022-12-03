У Макіївці окупанти роздають повістки у черзі за водою

В тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. По неї в місті створюються черги, в яких окупанти встигають роздавати повістки чоловікам призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська", - йдеться в повідомленні.

В Центрі розповідають, що видача води відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина).

"У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі", - додають на сайті Центру.