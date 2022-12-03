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В Макеевке оккупанты раздают повестки в очереди по воду

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Донбасс, Суббота 03 декабря 2022 15:38
В Макеевке оккупанты раздают повестки в очереди по воду Фото: в Макеевке оккупанты раздают повестки в очереди по воду (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) нет централизованной подачи воды, а оккупанты раздают ее в бутылках. За ней в городе создаются очереди, в которых оккупанты успевают раздавать повестки мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии", - говорится в сообщении.

В Центре рассказывают, что выдача воды производится с 9 до 15 часов. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении (если получатель ребенок).

"У мужчин также проверяют наличие отметки о постановке на учет в военкомате", - добавляют на сайте Центра.

Как сообщалось, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

При этом Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов.

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