В Макеевке оккупанты раздают повестки в очереди по воду
Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) нет централизованной подачи воды, а оккупанты раздают ее в бутылках. За ней в городе создаются очереди, в которых оккупанты успевают раздавать повестки мужчинам призывного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии", - говорится в сообщении.
В Центре рассказывают, что выдача воды производится с 9 до 15 часов. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении (если получатель ребенок).
"У мужчин также проверяют наличие отметки о постановке на учет в военкомате", - добавляют на сайте Центра.
Как сообщалось, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.
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