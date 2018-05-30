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Интервью

Македония примет любое название страны, согласованное с Грецией

НовостиПолитика    30.05.2018 - 15:51
Фото: Зоран Заев (nato.int)
Фото: Зоран Заев (nato.int)

Страна намерена вынести этот вопрос на референдум

Македония вынесет на референдум любое новое название своей страны, которое будет согласовано с соседней Грецией. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, сообщает Balkan Insight.

По его словам, Македония ожидает достижения соглашения с Грецией в ближайшее время, что позволит вынести скандальный вопрос на всенародный референдум уже осенью.

"Мы все согласны с тем, что референдум состоится в сентябре или октябре. Я рад, что Греция осознает тонкости этого серьезного процесса... и то, что нужно спросить мнение граждан. Я надеюсь, что граждане будут ответственны в вопросе будущего Македонии", - сказал Заев.

Перед проведением референдума соглашение будет передано парламенту для ратификации, чтобы не тратить время и позволить Греции снять блокаду в НАТО, с тем, чтобы Македония была приглашена на присоединение к альянсу на июльском саммите НАТО.

Отметим, что Греция блокирует приглашение Македонии в НАТО, а также начало переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Украина и Македония заинтересованы в активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Переговоры о названии Македонии на стадии завершения, - МИД Македония договорилась с Грецией о своем новом названии
Теги публикации: Македония, Греция, название  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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