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Интервью

Украина и Македония заинтересованы в активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере

НовостиЭкономика    29.05.2018 - 15:25
Фото: встреча Геращенко с делегацией парламента Македонии (rada.gov.ua)
Фото: встреча Геращенко с делегацией парламента Македонии (rada.gov.ua)

Страны также заинтересованы в углублении межпарламентского диалога

Украина и Македония имеют взаимный интерес к активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере и в сфере евроатлантической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, 29 мая состоялась встреча первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко с делегацией Македонии во главе с руководителем депутатской группы по межпарламентским связям с Украиной Собрания Македонии Йованом Митрескисом.

"Во время встречи был обсужден широкий круг двусторонних вопросов, активизации межпарламентского диалога, в частности в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, Геращенко рассказала об ухудшении безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, увеличении обстрелов, о погибших и раненых, в том числе последние трагические новости об убитых украинских детей.

В свою очередь, руководитель депутатской группы Собрания Македонии по межпарламентским связям с Украиной Йован Митрескис отметил необходимость активизации сотрудничества между странами, в том числе и на межпарламентском уровне. Он заверил, что его страна будет поддерживать все инициативы Украины, направленные на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Напомним, ранее в Министерстве экономического развития и торговли сообщали, что Украина и Македония готовятся пересмотреть условия ЗСТ.

Переговоры о названии Македонии на стадии завершения, - МИД Украина заинтересована в углублении межпарламентского диалога с Эстонией
Теги публикации: Македония, экономика, сотрудничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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