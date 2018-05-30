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Македонія прийме будь-яку назву країни, узгоджену з Грецією

НовиниПолітика    30.05.2018 - 15:51
Фото: Зоран Заєв (nato.int)
Фото: Зоран Заєв (nato.int)

Країна має намір винести це питання на референдум

Македонія винесе на референдум будь-яке нове назву своєї країни, яке буде погоджено з сусідньою Грецією. Про це заявив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, повідомляє Balkan Insight.

За його словами, Македонія очікує досягнення угоди з Грецією найближчим часом, що дозволить винести скандальне питання на всенародний референдум вже восени.

"Ми всі згодні з тим, що референдум відбудеться у вересні або жовтні. Я радий, що Греція усвідомлює тонкощі цього серйозного процесу... і те, що потрібно запитати думку громадян. Я сподіваюся, що громадяни будуть відповідальні в питанні майбутнього Македонії", - сказав Заев.

Перед проведенням референдуму угода буде передано парламенту для ратифікації, щоб не витрачати час і дозволити Греції зняти блокаду в НАТО, з тим, щоб Македонія була запрошена на приєднання до альянсу на липневому саміті НАТО.

Зазначимо, що Греція блокує запрошення Македонії в НАТО, а також початок переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, Україна і Македонія зацікавлені в активізації співробітництва в торговельно-економічній сфері.

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Теги публікації: Македония, Греція, название  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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