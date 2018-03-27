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Македония предъявила обвинения 28 чиновникам из-за штурма парламента

НовостиПолитика    27.03.2018 - 20:11
Фото: парламент Македонии (facebook.com-SobranieRM)
Фото: парламент Македонии (facebook.com-SobranieRM)

Демонстранты, которые штурмовали парламент Македонии могут получить по 10 лет

Прокуратура Македонии открыла уголовные дела в отношении 28 лиц, в том числе бывшего министра внутренних дел Митко Чавкова и нескольких оппозиционных депутатов, по обвинению в участии в штурме парламента националистами в апреле прошлого года. Об этом сообщает The Associated Press.

Как говорится в сообщении бывший министр Митко Чавков и депутаты были обвинены во вторник в террористической угрозе конституционному строю и безопасности. В частности, если суд признает политиков виновными, то им грозит 10 лет тюрьмы. Кроме того, еще двое других лиц обвиняются в соучастии.

Напомним, как сообщалось ранее, в конце апреля прошлого года в столице Македонии демонстранты, которые поддерживают бывшую правящую партию VMRO DPMNE, штурмовали парламент и атаковали оппозицию. Причиной для этого стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

В результате беспорядков пострадали более 100 человек.

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Теги публикации: Парламент, Македония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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