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Македонія пред'явила звинувачення 28 чиновникам за штурм парламенту

НовиниПолітика    27.03.2018 - 20:11
Фото: парламент Македонії (facebook.com-SobranieRM)
Фото: парламент Македонії (facebook.com-SobranieRM)

Демонстранти, які штурмували парламент Македонії можуть отримати за 10 років

Прокуратура Македонії відкрила кримінальні справи щодо 28 осіб, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Мітко Чавкова і кількох опозиційних депутатів, за звинуваченням в участі в штурмі парламенту націоналістами в квітні минулого року. Про це повідомляє The Associated Press.

Як йдеться в повідомленні колишній міністр Мітко Чавков і депутати були звинувачені у вівторок в терористичної загрози конституційному ладу і безпеки. Зокрема, якщо суд визнає політиків винними, то їм загрожує 10 років в'язниці. Крім того, ще двоє інших осіб обвинувачуються у співучасті.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, наприкінці квітня минулого року в столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію. Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафери.

В результаті заворушень постраждали понад 100 людей.

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Теги публікації: Парламент, Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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