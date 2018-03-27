Македонія пред'явила звинувачення 28 чиновникам за штурм парламенту

Демонстранти, які штурмували парламент Македонії можуть отримати за 10 років

Прокуратура Македонії відкрила кримінальні справи щодо 28 осіб, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Мітко Чавкова і кількох опозиційних депутатів, за звинуваченням в участі в штурмі парламенту націоналістами в квітні минулого року. Про це повідомляє The Associated Press.

Як йдеться в повідомленні колишній міністр Мітко Чавков і депутати були звинувачені у вівторок в терористичної загрози конституційному ладу і безпеки. Зокрема, якщо суд визнає політиків винними, то їм загрожує 10 років в'язниці. Крім того, ще двоє інших осіб обвинувачуються у співучасті.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, наприкінці квітня минулого року в столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію. Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафери.

В результаті заворушень постраждали понад 100 людей.