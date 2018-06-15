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Інтерв'ю

Македонія підпише угоду з Грецією про перейменування країни 17 червня, - Reuters

НовиниПолітика    15.06.2018 - 18:26
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Угода буде підписана в регіоні Преспе

Македонія підпише угоду з Грецією про перейменування країни 17 червня 2018 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Греція і Македонія 17 червня підпишуть угоду про зміну назви Колишньої Югославської республіки", - йдеться в повідомленні

Як повідомляється, угода буде підписана в регіоні Преспе на кордонах Греції, Македонії та Албанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 14 червня 2018 року в столиці Македонії Скоп'є близько 1,5 тис. осіб влаштували акцію протесту проти зміни назви країни за договором з Грецією.

Зазначимо, президент Македонії Георге Іванов також заявив, що не буде підписувати угоду з Грецією про перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія в "Республіка Північна Македонія".

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Теги публікації: Македония, Греція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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