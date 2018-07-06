В Македонии осудили 7 человек за попытку убийства депутата во время штурма парламента

Во время штурма парламента в Македонии пострадало 100 человек

Уголовный суд Скопье осудил 7 человек за попытку умышленного убийства депутата и руководителя небольшой оппозиционной партии "Альянс за албанцев" Зиадина Зели. Об этом сообщает Balkan Insight.

Один из подсудимых получил 13 лет и 6 месяцев тюрьмы, двое по 13 лет заключения, остальные приговорены к десяти годам и шести месяцам каждый.

Защита утверждает, что обвиняемые не были виновными, и что доказательства не подтверждают намерения убийства. Процесс по этому громкому делу начался в январе этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Македония предъявила обвинение 28 чиновникам за штурм парламента.

Как известно, 28 апреля 2017 года в Македонии демонстранты захватили здание парламента.

Во время штурма парламента пострадало 100 человек.