У Македонії засудили 7 осіб за спробу вбивства депутата під час штурму парламента

Під час штурму парламента в Македонії постраждало 100 людей
Кримінальний суд Скоп'є засудив 7 осіб за спробу умисного вбивства депутата і керівника невеликої опозиційної партії "Альянсу за албанців" Зіадіна Зели. Про це повідомляє Balkan Insight.
Один із підсудних отримав 13 років і 6 місяців тюрми, двоє по 13 років ув’язнення, решта засуджені до десяти років і шести місяців кожен.
Захист стверджує, що обвинувачені не були винними, і що докази не підтверджують наміру вбивства. Процес у цій гучній справі почався в січні цього року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Македонія пред'явила звинувачення 28 чиновникам за штурм парламенту.
Як відомо, 28 квітня 2017 року у Македонії демонстранти захопили будівлю парламенту.
Під час штурму парламента постраждало 100 людей.