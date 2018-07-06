У Македонії засудили 7 осіб за спробу вбивства депутата під час штурму парламента

Під час штурму парламента в Македонії постраждало 100 людей

Кримінальний суд Скоп'є засудив 7 осіб за спробу умисного вбивства депутата і керівника невеликої опозиційної партії "Альянсу за албанців" Зіадіна Зели. Про це повідомляє Balkan Insight.

Один із підсудних отримав 13 років і 6 місяців тюрми, двоє по 13 років ув’язнення, решта засуджені до десяти років і шести місяців кожен.

Захист стверджує, що обвинувачені не були винними, і що докази не підтверджують наміру вбивства. Процес у цій гучній справі почався в січні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Македонія пред'явила звинувачення 28 чиновникам за штурм парламенту.

Як відомо, 28 квітня 2017 року у Македонії демонстранти захопили будівлю парламенту.

Під час штурму парламента постраждало 100 людей.