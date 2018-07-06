Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Македонії засудили 7 осіб за спробу вбивства депутата під час штурму парламента

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 21:53
Фото: штурм парламенту у Македонії (twitter.com/324cat)
Фото: штурм парламенту у Македонії (twitter.com/324cat)

Під час штурму парламента в Македонії постраждало 100 людей

Кримінальний суд Скоп'є засудив 7 осіб за спробу умисного вбивства депутата і керівника невеликої опозиційної партії "Альянсу за албанців" Зіадіна Зели. Про це повідомляє Balkan Insight.

Один із підсудних отримав 13 років і 6 місяців тюрми, двоє по 13 років ув’язнення, решта засуджені до десяти років і шести місяців кожен.

Захист стверджує, що обвинувачені не були винними, і що докази не підтверджують наміру вбивства. Процес у цій гучній справі почався в січні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Македонія пред'явила звинувачення 28 чиновникам за штурм парламенту.

Як відомо, 28 квітня 2017 року у Македонії демонстранти захопили будівлю парламенту.

Під час штурму парламента постраждало 100 людей.

В Македонії парламент подолав вето президента щодо перейменування Верховна рада може піти на канікули з 6 липня, - джерело
Теги публікації: Парламент, Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся