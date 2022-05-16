В Макарове под Киевом нашли еще одно захоронение: среди убитых гражданин Чехии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Захоронение обнаружено на обочине окружной дороги неподалеку от Макарова, где находились позиции российских военных. В яме находились тела троих мужчин, среди которых один иностранец. Рядом с могилой была обнаружена растяжка с гранатой "Ф-1".

"Два человека были убиты выстрелами в голову, один - в живот. На месте захоронения обнаружены документы одного из погибших - гражданина Чехии", - уточнили в полиции.

Личности двух погибших пока не установлены. Сообщается, что они были одеты в гражданскую одежду.

Правоохранители установили, что погибший гражданин Чехии до начала войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал помогать в качестве волонтера. Он перестал выходить на связь 3 марта. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Кроме того, неподалеку от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. Во время оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Российские военные убили его, раздели, а тело закопали неподалеку от своих позиций.