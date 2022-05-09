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В Макарове под Киевом нашли тела трех убитых мужчин, - прокуратура

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 15:04
В Макарове под Киевом нашли тела трех убитых мужчин, - прокуратура Фото: убийство мирного населения (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Во время проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили трех мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокура Украины.

За процессуального руководства Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Прокуроры Киевщины продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности.В Макарове под Киевом нашли тела трех убитых мужчин, - прокуратура

Напомним, в Макарове Киевской области нашли тела 132 погибших. Сообщается, что всех их расстреляли оккупанты.

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