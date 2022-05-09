В Макарове под Киевом нашли тела трех убитых мужчин, - прокуратура
Во время проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили трех мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокура Украины.
За процессуального руководства Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается. Прокуроры Киевщины продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности.
Напомним, в Макарове Киевской области нашли тела 132 погибших. Сообщается, что всех их расстреляли оккупанты.
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