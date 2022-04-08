В Макарове обнаружили тела 132 человек, которых расстреляли российские оккупанты
В Макарове Киевской области нашли тела 132 погибших. Сообщается, что всех их расстреляли оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По словам Макаровского поселкового головы Вадима Токара, на освобожденных территориях были видны зверства российских оккупантов.
"Мы подняли 132 гражданских мирных жителей, которые были просто расстреляны русскими орками, я их людьми назвать не могу", - сказал Токарь.
Также в поселке уничтожили почти всю инфраструктуру: больницу, детские сады и жилые дома. Кроме того, местные жители более месяца провели без света, воды, газа, тепла и связи.
Поселковый голова отметил, что сейчас в Макарове разминируют территорию.
Ранее мы сообщали, что украинская армия освободила Макаров и закрепилась в городе.
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