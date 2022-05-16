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У Макарові під Києвом знайшли ще одне поховання: серед убитих громадянин Чехії

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 21:42
У Макарові під Києвом знайшли ще одне поховання: серед убитих громадянин Чехії Фото: у Макарові Київської області знайшли ще одне поховання (скріншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Масове поховання розстріляних російськими окупантами мирних було виявлено під Макаровим Київської області. Серед убитих - громадянин Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Поховання виявлено на узбіччі окружної дороги неподалік від Макарова, де знаходилися позиції російських військових. В ямі знаходилися тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Поруч з могилою була виявлена розтяжка з гранатою "Ф-1".

"Дві людини були вбиті пострілами в голову, один - в живіт. На місці поховання виявлені документи одного із загиблих-громадянина Чехії", - уточнили в поліції.

Особи двох загиблих поки не встановлені. Повідомляється, що вони були одягнені в цивільний одяг.

Правоохоронці встановили, що загиблий громадянин Чехії до початку війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав допомагати в якості волонтера. Він перестав виходити на зв'язок 3 березня. На батьківщині у 49-річного іноземця залишалися дружина і брат.

Крім того, неподалік від села Раківка поліцейські виявили тіло ще одного Розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. Під час окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Російські військові вбили його, роздягли, а тіло закопали неподалік від своїх позицій.

Нагадаємо, у звільнених районах Київської області продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, розстріляних російськими окупантами. Так, на початку квітня у Макарові виявили тіла 132 загиблих цивільних.

Зазначимо, на початку травня біля Макарова виявили тіла трьох чоловіків, убитих окупантами пострілами в голову.

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