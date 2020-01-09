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Макогон розповів про наслідки запуска "Турецького потоку" для України

Новини » Енергетика     09.01.2020 - 09:03
Макогон розповів про наслідки запуска "Турецького потоку" для України
Фото: газопровід "Турецький потік" (twitter.com/NewEurope)

Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну

У зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м. Про це глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.

Макогон зазначив, що транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

"Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн куб.м на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - додав він.

Нагадаємо, вчора в Туреччині відбулася офіційна церемонія відкриття газопроводу "Турецький потік".

Вже 5 січня Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ за "Турецькому потоку". Болгарія має намір отримувати російський газ з газопроводу "Турецький потік" з 1 січня 2020 року

США збираються ввести санкції проти газопроводу. Віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповісти на санкції США проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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