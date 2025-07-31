За мак на городі – штраф? Що можна вирощувати в Україні та на чому "ловлять" пенсіонерів

Який мак можна вирощувати, а який – ні

Стаття 310 Кримінального кодексу України говорить про те, що посів або вирощування снотворного маку або конопель караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Така відповідальність може бути не власне за готові наркотики, а за вирощування рослин, які використовують для їх виготовлення. Вони прирівнюються до наркотичних засобів.

Про який мак йде мова? Є декоративний мак, є польовий. А ось у забороні йдеться саме про снотворний мак. Відповідальність залежить від обсягів.

"Якщо у обсязі до 100 голів, тоді це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень згідно з статтею 1062 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ось, скажімо, поліція прийшла до когось додому, і виявила на городі одну-дві головки снотворного маку. Тоді це адміністративна відповідальність", – пояснює Тетяна Лебєдєва.

У "звичайному" маку хоч і багато насіння, але воно важить 1-2 грами. А в снотворному вага сягає від 10 грамів.

"Навіть якщо ми витрусимо 200 голівок декоративного маку, то там не буде тієї ваги, що як у снотворному маку. В декоративному польовому зерна дрібні. Голівка такого маку – розміром приблизно як горіх", звертає вона увагу.

Якщо виявили 100-150 голів такого маку, буде штраф у подвійному розмірі – 3400 грн. Якщо понад 150 штук – кримінальна відповідальність.

"Масштаби вирощування забороненого маку і його вагу встановлює спеціальна експертиза. Вона визначає, чи має місце вирощування у особливо великих розмірах або ні", – відзначає співрозмовниця.

Як відрізнити заборонений мак і кого частіше штрафують?

Заборонений снотворний мак візуально відрізнити легко, зауважує керуючий партнер "Актум". Як правило, у нього великі голівки, розміром майже з кулак. Нетипово великий (як для звичайного маку) розмір – головна відмінність.

"Хочу звернути увагу, що цей мак не має жодного відношення до того, що абсолютно легально росте на полях – декоративний польовий. Інші види можна вирощувати для декору, для інших цілей. За це немає ніякої відповідальності, і зі звичайного маку випікають запашні смачні пироги, рулети", – каже Тетяна Лєбєдєва.

За словами адвоката, по таких справах часто проходять люди похилого віку. Одні думають, що за це немає ніякої відповідальності. А інші прекрасно знають, але все одно вирощують заборонений мак.

Зазвичай в більшості це люди старші 60 років. Їх, звісно, притягають до відповідальності, передбаченої законодавством. Якщо виявили мак у невеликих кількостях, вони платять штраф.

"Моя подруга, яка працює в галузі судочинства, розповідала про один з таких виїздів. Коли вони приїхали до бабусі додому, то виявили цілих 50 мішків таког омаку. Це величезні масштаби. Це ж стільки вона його вирощувала, збирала, висушувала!", – відзначає вона.

Коли у бабусі запитали, навіщо їй так багато, відповіла, що у неї проблеми з ногами, і вона таким чином хотіла лікуватися. Такі люди придумують різні аргументи, хоча знають, що його вирощувати не можна, каже фахівець.