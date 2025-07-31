Ціни на мед і мак до Спаса: скільки коштують продукти на свято

Українці 1 серпня відзначають свято Маковія - перший Спас. На нього традиційно купують мед і мак. Цьогоріч вартість меду "кусається" через несприятливу погоду. Ціни на мак різні - залежно від того, це готова начинка чи сухе насіння.

Докладніше про те, у скільки обійдуться продукти до свята Спаса 2025, - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Які ціни на мед у 2025 році?

Що вплинуло на врожай меду?

Скільки коштує мак та готова макова начинка напередодні Маковія?

Мед і мак до Спаса Маковія 2025

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар щороку 1 серпня (раніше - 14 серпня) православні відзначають свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, відоме в народі як Маковія, або ж Перший Медовий Спас.

Цей день є важливою подією в церковному календарі, під час якої за традицією освячують мед нового врожаю, мак та воду. Також до храмів приносять "маковійчики" - букети з польових квітів із дозрілими маковими головками.

З нагоди свята українці часто готують різноманітні страви з медом та маком, зокрема макові пироги, млинці з маком та медом. Саме через цю традицію попит на мед і мак зростає напередодні свята, що впливає на ціни.

Сезон меду 2025 виявився несприятливим для бджолярів через погодні умові, і це також позначилося на вартості головного святкового смаколика.

Ціни на мед

Скорочення обсягів збору меду прямо впливає на його вартість. Втім ціни різняться залежно від регіону, сорту та місця продажу.

У супермаркетах мед коштує:

Varus:

Мед із різнотрав’я (1 кг) - 203,7 грн

Квітковий літній (350 г) - 99,1 грн

Соняшниковий мед (250 г) - 84,5 грн

Акацієвий (250 г) - 129,9 грн

Скриншот varus.ua

У мережі АТБ ціни на мед наступні:

липовий мед (500 г) - 113,5 грн

гречаний (250 г) - 61,9 грн

акацієвий мед (250 г) - 65,7 грн

мед із різнотрав'я (900 г) - 163,7 грн

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах мережі Сільпо ціни на мед напередодні свята:

різнотрав'я (400 г) - від 99 грн

липовий мед (400 г) - 114 грн

акацієвий (400 г) - 159 грн

соняшниковий (250 г) - 81,99 грн

Скриншот silpo.ua

Мед можна купити і на сезонних ярмарках безпосередньо у пасічників, і на ринках. Також виробники продають свою продукцію в онлайн-магазинах та на сторінках власних соцмереж:

Ціни на перший травневий мед в середньому стартують від 100 грн за баночку 200 мл до 500 грн за 1 літр.

за баночку 200 мл до 500 грн за 1 літр. Акацієвий мед пасічники продають за ціною від 120 грн за 200 мл до 600 грн за 1 літр.

за 200 мл до 600 грн за 1 літр. Липовий мед - від 100 грн (200 мл) до 400 грн (1 л).

(200 мл) до 400 грн (1 л). Гречаний мед коштує від 100 грн (200 мл) до 400 грн (1 л).

Що з урожаєм меду в цьому році

Цьогоріч українські бджолярі повідомляють про суттєве зниження врожаю меду. У багатьох регіонах країни перший медозбір був слабким. Причиною стали сильні весняні заморозки, затяжне похолодання, дощі з градом і подальша аномальна спека.

Як розповіли РБК-Україна власники пасіки на Київщині, через заморозки постраждало цвітіння. Після цього низькі температури завадили рослинам виділяти нектар, а дощі змили цвіт акації. У результаті - обсяг зібраного меду виявився значно меншим.

Якщо у попередні роки у липні викачували в середньому 20 бочок меду, цьогоріч зібрали лише 3 бочки.

Ціни на мак і макову начинку

На свято Маковія зростає попит не тільки на мед, а й на мак. Його купують як у вигляді сухого насіння, так і готової макової начинки. Особливо популярні фабричні начинки із цукатами та родзинками.

Вартість макової начинки по супермаркетах становить від 84,9 грн у Varus за баночку 380 г, у Сільпо макова начинка "Премія" із родзинками та цукатами обійдеться в 99,9 грн (400 г), 0,5 кг солодкої макової начинки Santa Vita коштуватиме 124 грн.

Скриншот silpo.ua

Ціни на сухий мак у пакуванні 125 г: від 27,90 грн (АТБ), упаковка вагою 150 г коштуватиме близько 31 грн, 200 г - від 55 грн.

Готові начинки зручні для швидкого приготування випічки. Їх можна використовувати одразу - без додаткового запарювання або подрібнення. Тоді як сухий мак частіше купують для самостійного приготування начинки, змішуючи з цукром чи медом.

При підготовці використовувалися: дані мереж супермаркетів, публікація порталу Kurkul, сторінка в Instagram Мед Мезинський, онлайн-магазини пасік "ПравДиво Мед", MedovaDynasty.