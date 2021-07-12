Из-за махинаций на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" энергию, - Тынный

Через разрешенные Кабинетом министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, схемы трейдеров-спекулянтов было выведено 1,5 млрд долларов средств государственных предприятий и предприятий, генерирующих "зеленую" электроэнергию в Украине.

"Полтора миллиарда долларов с рынка исчезло в год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не освободил менеджмент "Энергоатома" и " Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРУ, на который закрыли глаза все виды правоохранителей", - сказал Тынный.

По его словам, с рынка украли полтора миллиарда, из которых 800 млн долларов - это деньги возобновляемой энергетики и 600 млн долларов - деньги государственных энергокомпаний, убытки которых покроют из государственного бюджета.

При этом он рассказал, как выводятся деньги с энергорынка на одном из последних аукционов по продаже электроэнергии. Он сообщил, что компания "Юнайтед Энерджи" выкупила на 4 месяца вперед электроэнергии Ровенской АЭС и получила от этого сверхприбыли.

"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около 220 млн долларов. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в "зеленую" энергетику - это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция - торговать воздухом", - отметил соучредитель АВЭУ.

Он добавил, что есть неоспоримые факты - в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас - это миллиарды.

"Все государственные компании, угольные шахты, "Центрэнерго", которого упрекали кражами при прошлой власти, "Энергоатом","Укрэнерго" стали еще в 10 раз убыточнее, чем те, которыми их упрекали", - сказал Тынный.