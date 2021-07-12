Через махінації на ринку електроенергії не вистачає коштів для виплат за "зелену" енергію, - Тинний

Через дозволені Кабінетом міністрів України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схеми трейдерів-спекулянтів було виведено 1,5 млрд доларів коштів державних підприємств та підприємств, що генерують "зелену"електроенергію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника Асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного.

"Півтора мільярда доларів з ринку зникло за рік. Це абсолютний злочин на совісті Кабміну, який обрав одну монопольну біржу, розробив правила біржової торгівлі, які дозволили маніпуляції, не звільнив менеджмент "Енергоатому" та "Центренерго", який це продавав. Це все тотальний злочин на рівні Кабміну, НКРЕКП, на який закрили очі всі види правоохоронців", - сказав Тинний.

За його словами, з ринку вкрали півтора мільярди, з яких 800 млн долларів – це гроші відновлюваної енергетики, і 600 млн долларів – гроші державних енергокомпаній, збитки яких покриють з державного бюджету.

При цьому він розповів, як виводяться гроші з енергоринку на одному з останніх аукціонів з продажу електроенергії. Він повідомив, що компанія "Юнайтед Енерджі" викупила на 4 місяці вперед електроенергії Рівненської АЕС і отримала від цього надприбутки.

"За моїми розрахунками, маржа на цій угоді склала близько 220 млн долларів. Коли нам кажуть, що у нас прибуткові інвестиції в «зелену» енергетику – це смішно. Наші станції далеко не окупилися і з таким підходом, може, і не окупляться ніколи. Зараз гарна інвестиція – торгувати повітрям", - зазначив співзасновник АВЕУ.

Він додав, що є беззаперечні факти - протягом багатьох років до приходу сьогоднішньої команди в електроенергетиці не було таких збитків, а зараз – це мільярди.

"Всі державні компанії, вугільні шахти, "Центренерго", якому дорікали крадіжками за минулої влади, "Енергоатом", "Укренерго" стали ще в 10 разів збитковими, ніж ті, якими їх дорікали", - сказав Тинний.