Михайла Драпатого терміново оголосили в розшук РФ

Новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого оголошено МВС Росії у розшук. При чому, це не вперше, коли військового розшукують окупанти.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на російську агенцію ТАСС,

Згідно з повідомленням, спеціальна картка "Розшукується" з'явилась у базі розшуку МВС РФ відразу після призначення. Зазначається, що його "розшукують за статтею КК".

Іншої конкретики, за що саме подали Драпатого у розшук окупанти - не зрозуміло. Інформація про конкретну статтю КК РФ відсутня.

Але це не вперше, коли українським генерал-майором цікавиться Слідчій комітет Росії. Раніше СК РФ заочно висунув звинувачення Драпатому.

За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією об’єднаних сил України.

Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Наголошується, що в результаті нібито загинуло та було поранено 154 особи.

Картка розшуку окупантами Михайла Драпатого (Скриншот)