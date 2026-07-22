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Михайла Драпатого терміново оголосили в розшук РФ

07:39 22.07.2026 Ср
2 хв
В чому окупанти звинувачують нового головнокомандувача ЗСУ?
aimg Пилип Бойко
Михайла Драпатого терміново оголосили в розшук РФ Фото: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (Getty Images)
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Новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого оголошено МВС Росії у розшук. При чому, це не вперше, коли військового розшукують окупанти.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на російську агенцію ТАСС,

Згідно з повідомленням, спеціальна картка "Розшукується" з'явилась у базі розшуку МВС РФ відразу після призначення. Зазначається, що його "розшукують за статтею КК".

Іншої конкретики, за що саме подали Драпатого у розшук окупанти - не зрозуміло. Інформація про конкретну статтю КК РФ відсутня.

Але це не вперше, коли українським генерал-майором цікавиться Слідчій комітет Росії. Раніше СК РФ заочно висунув звинувачення Драпатому.

За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією об’єднаних сил України.

Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Наголошується, що в результаті нібито загинуло та було поранено 154 особи.

Михайла Драпатого терміново оголосили в розшук РФКартка розшуку окупантами Михайла Драпатого (Скриншот)

Контекст новини

Напередодні, 21 липня, Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Він змінив на цій посаді Олександра Сирського.

За інформацією джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали 11 кандидатів. Найбільш імовірним вважався Михайло Драпатий, який раніше очолював Об'єднані сили ЗСУ.

Також ми інформували про бойовий шлях нового головнокомандувача. За плечима Драптого - прорив із "Ізваринського котла", зупинка наступу на Кривий Ріг та участь у звільненні правобережної Херсонщини.

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