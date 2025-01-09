UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

"Маґура" відбила великий штурм у Курській області (відео)

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бригада "Маґура" відбила масований штурм росіян у Курській області разом із суміжниками Сил оборони України. Під час атаки ворог задіяв велику кількість техніки й особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї окремої механізованої бригади.

Як пише бригада, першими під час штурму ворога йшли танки з тралами, які розміновували проходи. Атаки здійснювались накатами в шість хвиль.

Зокрема росіяни намагались прорватися танками, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами й багі. Загалом до штурму ворог залучив близько 50 одиниць техніки

Бійці "Маґура", під час бою, спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів

Серед втрат росіян: 

  • 45 "двухсотих"; 
  • 53 "трьохсотих".  

Ситуація у Курській області 

Сили оборони України розпочали операцію на території Курської області ще у серпні 2024-го. Восени ЗМІ писали про те, що наші бійці втратили більше 40% території в регіоні, які контролювали після наступу. 

Нещодавно ж стало відомо, що воїни атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 8 січня, на території регіону Сили оборони відбили 48 атак росіян

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьВійна в Україні