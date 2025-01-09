"Маґура" відбила великий штурм у Курській області (відео)

Як пише бригада, першими під час штурму ворога йшли танки з тралами, які розміновували проходи. Атаки здійснювались накатами в шість хвиль.

Зокрема росіяни намагались прорватися танками, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами й багі. Загалом до штурму ворог залучив близько 50 одиниць техніки.

Бійці "Маґура", під час бою, спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів.

Серед втрат росіян:

45 "двухсотих";

53 "трьохсотих".

Ситуація у Курській області

Сили оборони України розпочали операцію на території Курської області ще у серпні 2024-го. Восени ЗМІ писали про те, що наші бійці втратили більше 40% території в регіоні, які контролювали після наступу.

Нещодавно ж стало відомо, що воїни атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 8 січня, на території регіону Сили оборони відбили 48 атак росіян.