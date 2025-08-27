ua en ru
Магучіх знову на п'єдесталі: українка вп'яте поспіль здобула медаль у фіналі Діамантової ліги

Середа 27 серпня 2025 19:21
Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили у фіналі Діамантової ліги-2025 зі стрибків у висоту в Цюриху. Магучіх здобула "срібло" та вп’яте поспіль стала призеркою фіналу, тоді як Левченко показала найкращий результат за останні п’ять років.

Про результат змагань - повідомляє РБК-Україна.

Як українки вийшли у фінал

У фінал Діамантової ліги українки кваліфікувалися завдяки результатам сезону: Магучіх із третім місцем у рейтингу (35 очок), а Левченко - із шостим (18 очок).

Для Ярослави це був п’ятий поспіль фінал, де вона раніше здобувала "срібло" (2021) та тричі поспіль перемагала у 2022-2024 роках.

Левченко ж шостий раз у кар’єрі пробилася до фіналу Діамантової ліги, маючи у своєму активі три "срібла" поспіль (2017-2019).

Перебіг змагань у Цюриху

Змагання розпочалися з висоти 1.80 м, яку першою долала Левченко. На висоті 1.94 м у сектор вийшла Магучіх, подолавши планку з першої спроби.

На висоті 1.97 м без помилок виступили одразу три спортсменки - Левченко, Магучіх та австралійка Нікола Оліслагерс.

Ключовим етапом стала висота 2.00 м. Британка Морган Лейк подолала її з першої спроби, встановивши національний рекорд.

З першого разу планка підкорилася й Магучіх та Оліслагерс, тоді як Левченко подолала її з другої спроби - це стало її найкращим результатом за п’ять років.

Висота 2.02 м визначила призерок. Левченко та Лейк припинили боротьбу, британка отримала "бронзу" завдяки меншій кількості спроб.

Магучіх подолала 2.02 м, однак не змогла взяти 2.06 м. Натомість Оліслагерс із першої спроби встановила особистий рекорд - 2.04 м.

Результати фіналу Діамантової ліги-2025 (жінки, стрибки у висоту)

  • Нікола Оліслагерс (Австралія) - 2.04 м
  • Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 м
  • Морган Лейк (Велика Британія) - 2.00 м
  • Юлія Левченко (Україна) - 2.00 м

Раніше ми писали, як Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги у польській Сілезії.

Також читайте, хто і як зі спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні.

