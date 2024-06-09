Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

На чемпіонаті Європи у Римі українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх захистила чемпіонський статус, який уперше здобула в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.
Окрім Магучіх, до фіналу змагань також пройшли українка Ірина Геращенко та Ангеліна Топич із Сербії.
Чинна чемпіонка впевнено захистила титул, подолавши з другої спроби висоту 2,01 метра. Сербська спортсменка не змогла взяти цю відмітку.
Геращенко не змогла випередити сербку і вибула зі змагань на планці 1,95 метра.
Таким чином, Магучіх стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула більше двох найвищих нагород на чемпіонатах Європи.
Перед цим подібне тричі вдавалося іспанці Рут Бейтії та румунці Йоланді Балаш.
На початку березня Магучіх здобула срібну медаль на Чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у шотландському Глазго.
У січні в німецькому Котбусі легкоатлетка встановила рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії.
Крім того, Магучіх із рекордом сезону виборола перемогу в фіналі "Діамантової ліги-2023" зі стрибків у висоту.
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