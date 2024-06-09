Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Перемоги Ярослави Магучіх

На початку березня Магучіх здобула срібну медаль на Чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у шотландському Глазго.

У січні в німецькому Котбусі легкоатлетка встановила рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії.

Крім того, Магучіх із рекордом сезону виборола перемогу в фіналі "Діамантової ліги-2023" зі стрибків у висоту.

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