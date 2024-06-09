Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Победы Ярославы Магучих

В начале марта Магучих получила серебряную медаль на Чемпионате мира-2024 по легкой атлетике в помещении, который проходил в шотландском Глазго.

В январе в немецком Котбусе легкоатлетка установила рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире на этапе Мирового легкоатлетического тура в "бронзовой" категории.

Кроме того, Магучих с рекордом сезона одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту.

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