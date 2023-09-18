Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у фіналі Діамантової ліги 2023

Українська спортсменка Ярослава Магучіх з рекордом сезону здобула перемогу в фіналі Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики у стрибках у висоту пройшли три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Магучіх стрибнула у висоту на 2,03 метра. Цей результат став рекордом сезону.

"Це стало найкращим результатом сезону для неї особисто та у світі! Підкорила цю висоту, встановивши особистий рекорд, і віцечемпіонка Олімпіади-2020 Нікола Оліслагерс з Австралії, але зробила це з третьої спроби, тим часом як українка з другої, що і вирішило долю першого місця!", - заявили в НОК України.

Зазначається, що 21-річна дніпрянка вдруге поспіль стала переможницею фіналу Діамантової ліги. Торік вона тріумфувала в Цюріху.

Україна в Діамантовій лізі 2023

Вітчизняни легкоатлети завоювали 15 нагород різного ґатунку. З п'яти золотих медалей три виборола Магучіх (етапи в Рабаті, Сямені та Брюсселі).

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук вимушено пропустила підсумкові старти сезону-2023 легкоатлетичної Діамантової ліги через проблеми зі здоров'ям.