Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту
На чемпіонаті Європи у Римі українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх захистила чемпіонський статус, який уперше здобула в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.
Окрім Магучіх, до фіналу змагань також пройшли українка Ірина Геращенко та Ангеліна Топич із Сербії.
Чинна чемпіонка впевнено захистила титул, подолавши з другої спроби висоту 2,01 метра. Сербська спортсменка не змогла взяти цю відмітку.
Геращенко не змогла випередити сербку і вибула зі змагань на планці 1,95 метра.
Таким чином, Магучіх стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула більше двох найвищих нагород на чемпіонатах Європи.
Перед цим подібне тричі вдавалося іспанці Рут Бейтії та румунці Йоланді Балаш.
Перемоги Ярослави Магучіх
На початку березня Магучіх здобула срібну медаль на Чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у шотландському Глазго.
У січні в німецькому Котбусі легкоатлетка встановила рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії.
Крім того, Магучіх із рекордом сезону виборола перемогу в фіналі "Діамантової ліги-2023" зі стрибків у висоту.
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