Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Фото: Ярослава Магучіх вдруге здобула золото Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту (Getty Images)

На чемпіонаті Європи у Римі українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх захистила чемпіонський статус, який уперше здобула в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.

Окрім Магучіх, до фіналу змагань також пройшли українка Ірина Геращенко та Ангеліна Топич із Сербії. Чинна чемпіонка впевнено захистила титул, подолавши з другої спроби висоту 2,01 метра. Сербська спортсменка не змогла взяти цю відмітку. Геращенко не змогла випередити сербку і вибула зі змагань на планці 1,95 метра. Таким чином, Магучіх стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула більше двох найвищих нагород на чемпіонатах Європи. Перед цим подібне тричі вдавалося іспанці Рут Бейтії та румунці Йоланді Балаш.