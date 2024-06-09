Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Фото: Ярослава Магучих во второй раз завоевала золото Чемпионата Европы по прыжкам в высоту (Getty Images)

На чемпионате Европы в Риме украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих защитила чемпионский статус, который впервые получила в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Кроме Магучих, в финал соревнований также прошли украинка Ирина Геращенко и Ангелина Топич из Сербии. Действующая чемпионка уверенно защитила титул, преодолев со второй попытки высоту 2,01 метра. Сербская спортсменка не смогла взять эту отметку. Геращенко не смогла опередить сербку и выбыла из соревнований на планке 1,95 метра. Таким образом, Магучих стала первой в истории спортсменкой по прыжкам в высоту, получившей более двух высших наград на чемпионатах Европы. Перед этим подобное трижды удавалось испанке Рут Бейтии и румынке Йоланде Балаш.