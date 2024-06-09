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Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Рим, Воскресенье 09 июня 2024 23:43
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Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту Фото: Ярослава Магучих во второй раз завоевала золото Чемпионата Европы по прыжкам в высоту (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На чемпионате Европы в Риме украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих защитила чемпионский статус, который впервые получила в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Кроме Магучих, в финал соревнований также прошли украинка Ирина Геращенко и Ангелина Топич из Сербии.

Действующая чемпионка уверенно защитила титул, преодолев со второй попытки высоту 2,01 метра. Сербская спортсменка не смогла взять эту отметку.

Геращенко не смогла опередить сербку и выбыла из соревнований на планке 1,95 метра.

Таким образом, Магучих стала первой в истории спортсменкой по прыжкам в высоту, получившей более двух высших наград на чемпионатах Европы.

Перед этим подобное трижды удавалось испанке Рут Бейтии и румынке Йоланде Балаш.

Победы Ярославы Магучих

В начале марта Магучих получила серебряную медаль на Чемпионате мира-2024 по легкой атлетике в помещении, который проходил в шотландском Глазго.

В январе в немецком Котбусе легкоатлетка установила рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире на этапе Мирового легкоатлетического тура в "бронзовой" категории.

Кроме того, Магучих с рекордом сезона одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту.

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