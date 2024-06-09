Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
На чемпионате Европы в Риме украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих защитила чемпионский статус, который впервые получила в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Кроме Магучих, в финал соревнований также прошли украинка Ирина Геращенко и Ангелина Топич из Сербии.
Действующая чемпионка уверенно защитила титул, преодолев со второй попытки высоту 2,01 метра. Сербская спортсменка не смогла взять эту отметку.
Геращенко не смогла опередить сербку и выбыла из соревнований на планке 1,95 метра.
Таким образом, Магучих стала первой в истории спортсменкой по прыжкам в высоту, получившей более двух высших наград на чемпионатах Европы.
Перед этим подобное трижды удавалось испанке Рут Бейтии и румынке Йоланде Балаш.
Победы Ярославы Магучих
В начале марта Магучих получила серебряную медаль на Чемпионате мира-2024 по легкой атлетике в помещении, который проходил в шотландском Глазго.
В январе в немецком Котбусе легкоатлетка установила рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире на этапе Мирового легкоатлетического тура в "бронзовой" категории.
Кроме того, Магучих с рекордом сезона одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.