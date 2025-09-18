Магучіх та Левченко стрибнули в фінал чемпіонату світу: ще одна українка прикро програла

Сюрприз на старті

До старту допустили 36-х атлеток, 18 з яких – дебютували на ЧС. У фінал за регламентом проходили 12 атлеток.

Організатори вирішили не затягувати відбір, тому встановили незвичайно високий стартовий бар'єр – 1,83 метра. Через це чимало стрибунок відсіялося вже на старті.

Україну в кваліфікації представляли три учасниці – Ярослава Магучії, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Магучіх першу висоту пропустила, Левченко – граючись взяла з першої спроби. А от Табашник – до останнього тримала в напрузі. Лише третя, остання спроба вивела її на наступний рівень.

Далі була планка на 1,88 метра. Магучіх і цю висоту проігнорувала. Левчено взяла з першої спроби, Табашник – з другої.

Юлія Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)

Неприступна висота

До висоти 1,92 метра дійшли 24 учасниці, що претендували на 12 місць у фіналі. Ця планка стала неприступною для більшості з них.

Легко з висотою впорались топи, зокрема Магучіх з Левченко. Наші прими подолали перешкоду з першої спроби. Тож Магучіх для виходу в фінал знадобився лише один стрибок.

А от Табашник із завданням не справилась.

У підсумку виникла цікава ситуація – лише 11 атлеток взяли 1,92 м. Тому до фіналу допустили ще 5-х (!) з тих, хто зупинився на 1,88. Їх відібрали за найменшою кількістю спроб. І тут далося взнаки, що Табашник занадто довго возилася з попередніми висотами. Три невдачі на 1,83 та 1,88 – виявилися для неї фатальними.

Коли відбудеться фінал

Таким чином, Україна втратила у відборі одну з трьох свої представниць.

А до фіналу вийшли:

Ярослава Магучіх (Україна)

Морган Лейк (Велика Британія)

Елеанор Паттерсон (Австралія)

Ангеліна Топіч (Сербія)

Нікола Оліслагерс (Австралія)

Юлія Левченко (Україна)

Міхаела Груба (Чехія)

Марія Жодзік (Польща)

Роуз Єбоа (Гана)

Крістіна Гонзель (Німеччина)

Марія Вуковіч (Чорногорія)

Єлєна Куліченко (Кіпр)

Елізабет Пігела (Естонія)

Фатумата Баллей (Гвінея)

Імке Оннен (Німеччина)

Мерел Маес (Бельгія)

Вирішальний старт у цій дисципліні відбудеться у неділю, 21 вересня. Початок – о 13:30 за Києвом.