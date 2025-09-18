UA

Магучіх та Левченко стрибнули в фінал чемпіонату світу: ще одна українка прикро програла

Фото: Ярослава Магучіх (x.com/diamond_league)
Автор: Андрій Костенко

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо відбулися кваліфікаційні старти в жіночих стрибках у висоту. За право виступити у фіналі змагалися три українські спортсменки.

Як пройшли відбірні змагання – розповідає РБК-Україна.

Сюрприз на старті

До старту допустили 36-х атлеток, 18 з яких – дебютували на ЧС. У фінал за регламентом проходили 12 атлеток.

Організатори  вирішили не затягувати відбір, тому встановили незвичайно високий стартовий бар'єр – 1,83 метра. Через це чимало стрибунок відсіялося вже на старті.

Україну в кваліфікації представляли три учасниці – Ярослава Магучії, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Магучіх першу висоту пропустила, Левченко – граючись взяла з першої спроби. А от Табашник – до останнього тримала в напрузі.  Лише третя, остання спроба вивела її на наступний рівень.

Далі була планка на 1,88 метра. Магучіх і цю висоту проігнорувала. Левчено взяла з першої спроби, Табашник – з другої.

Юлія Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)

Неприступна висота

До висоти 1,92 метра дійшли 24 учасниці, що претендували на 12 місць у фіналі. Ця планка стала неприступною для більшості з них.

Легко з висотою впорались топи, зокрема Магучіх з Левченко. Наші прими подолали перешкоду з першої спроби. Тож Магучіх для виходу в фінал знадобився лише один стрибок.

А от Табашник із завданням не справилась.

У підсумку виникла цікава ситуація – лише 11 атлеток взяли 1,92 м. Тому до фіналу допустили ще 5-х (!) з тих, хто зупинився на 1,88. Їх відібрали за найменшою кількістю спроб. І тут далося взнаки, що Табашник занадто довго возилася з попередніми висотами. Три невдачі на 1,83 та 1,88 – виявилися для неї фатальними.

Коли відбудеться фінал

Таким чином, Україна втратила у відборі одну з трьох свої представниць.

А до фіналу вийшли:

  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Елеанор Паттерсон (Австралія)
  • Ангеліна Топіч (Сербія)
  • Нікола Оліслагерс (Австралія)
  • Юлія Левченко (Україна)
  • Міхаела Груба (Чехія)
  • Марія Жодзік (Польща)
  • Роуз Єбоа (Гана)
  • Крістіна Гонзель (Німеччина)
  • Марія Вуковіч (Чорногорія)
  • Єлєна Куліченко (Кіпр)
  • Елізабет Пігела (Естонія)
  • Фатумата Баллей (Гвінея)
  • Імке Оннен (Німеччина)
  • Мерел Маес (Бельгія)

Вирішальний старт у цій дисципліні відбудеться у неділю, 21 вересня. Початок – о 13:30 за Києвом.

Легка атлетикаЧемпіонат світуЯрослава Магучіх