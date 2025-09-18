Магучіх та Левченко стрибнули в фінал чемпіонату світу: ще одна українка прикро програла

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо відбулися кваліфікаційні старти в жіночих стрибках у висоту. За право виступити у фіналі змагалися три українські спортсменки.
Як пройшли відбірні змагання – розповідає РБК-Україна.
До старту допустили 36-х атлеток, 18 з яких – дебютували на ЧС. У фінал за регламентом проходили 12 атлеток.
Організатори вирішили не затягувати відбір, тому встановили незвичайно високий стартовий бар'єр – 1,83 метра. Через це чимало стрибунок відсіялося вже на старті.
Україну в кваліфікації представляли три учасниці – Ярослава Магучії, Юлія Левченко та Катерина Табашник.
Магучіх першу висоту пропустила, Левченко – граючись взяла з першої спроби. А от Табашник – до останнього тримала в напрузі. Лише третя, остання спроба вивела її на наступний рівень.
Далі була планка на 1,88 метра. Магучіх і цю висоту проігнорувала. Левчено взяла з першої спроби, Табашник – з другої.
Юлія Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)
До висоти 1,92 метра дійшли 24 учасниці, що претендували на 12 місць у фіналі. Ця планка стала неприступною для більшості з них.
Легко з висотою впорались топи, зокрема Магучіх з Левченко. Наші прими подолали перешкоду з першої спроби. Тож Магучіх для виходу в фінал знадобився лише один стрибок.
А от Табашник із завданням не справилась.
У підсумку виникла цікава ситуація – лише 11 атлеток взяли 1,92 м. Тому до фіналу допустили ще 5-х (!) з тих, хто зупинився на 1,88. Їх відібрали за найменшою кількістю спроб. І тут далося взнаки, що Табашник занадто довго возилася з попередніми висотами. Три невдачі на 1,83 та 1,88 – виявилися для неї фатальними.
Таким чином, Україна втратила у відборі одну з трьох свої представниць.
А до фіналу вийшли:
Вирішальний старт у цій дисципліні відбудеться у неділю, 21 вересня. Початок – о 13:30 за Києвом.
Раніше ми розповіли, як Магучіх відмовилася від пропозиції виступати за Катар.
Також читайте, хто і як зі спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні.