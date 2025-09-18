Магучих и Левченко прыгнули в финал чемпионата мира: еще одна украинка обидно проиграла

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио состоялись квалификационные старты в женских прыжках в высоту. За право выступить в финале соревновались три украинские спортсменки.
Как прошли отборочные соревнования - рассказывает РБК-Украина.
К старту допустили 36-х атлеток, 18 из которых - дебютировали на ЧМ. В финал по регламенту проходили 12 атлеток.
Организаторы решили не затягивать отбор, поэтому установили необычно высокий стартовый барьер - 1,83 метра. Из-за этого немало прыгуний отсеялось уже на старте.
Украину в квалификации представляли три участницы - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.
Магучих первую высоту пропустила, Левченко - играючи взяла с первой попытки. А вот Табашник - до последнего держала в напряжении. Только третья, последняя попытка вывела ее на следующий уровень.
Далее была планка на 1,88 метра. Магучих и эту высоту проигнорировала. Левченко взяла с первой попытки, Табашник - со второй.
Юлия Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)
До высоты 1,92 метра дошли 24 участницы, претендовавшие на 12 мест в финале. Эта планка стала неприступной для большинства из них.
Легко с высотой справились топы, в частности Магучих с Левченко. Наши примы преодолели препятствие с первой попытки. Магучих для выхода в финал понадобился лишь один прыжок.
А вот Табашник с задачей не справилась.
В итоге возникла интересная ситуация - только 11 атлеток взяли 1,92 м. Поэтому в финал допустили еще 5-х (!) из тех, кто остановился на 1,88. Их отобрали по наименьшему количеству попыток. И тут сказалось, что Табашник слишком долго возилась с предыдущими высотами. Три неудачи на 1,83 и 1,88 - оказались для нее роковыми.
Таким образом, Украина потеряла в отборе одну из трех своих представительниц.
А в финал вышли:
Решающий старт в этой дисциплине состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало - в 13:30 по Киеву.
