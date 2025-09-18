Магучих и Левченко прыгнули в финал чемпионата мира: еще одна украинка обидно проиграла

Сюрприз на старте

К старту допустили 36-х атлеток, 18 из которых - дебютировали на ЧМ. В финал по регламенту проходили 12 атлеток.

Организаторы решили не затягивать отбор, поэтому установили необычно высокий стартовый барьер - 1,83 метра. Из-за этого немало прыгуний отсеялось уже на старте.

Украину в квалификации представляли три участницы - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Магучих первую высоту пропустила, Левченко - играючи взяла с первой попытки. А вот Табашник - до последнего держала в напряжении. Только третья, последняя попытка вывела ее на следующий уровень.

Далее была планка на 1,88 метра. Магучих и эту высоту проигнорировала. Левченко взяла с первой попытки, Табашник - со второй.

Юлия Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)

Неприступная высота

До высоты 1,92 метра дошли 24 участницы, претендовавшие на 12 мест в финале. Эта планка стала неприступной для большинства из них.

Легко с высотой справились топы, в частности Магучих с Левченко. Наши примы преодолели препятствие с первой попытки. Магучих для выхода в финал понадобился лишь один прыжок.

А вот Табашник с задачей не справилась.

В итоге возникла интересная ситуация - только 11 атлеток взяли 1,92 м. Поэтому в финал допустили еще 5-х (!) из тех, кто остановился на 1,88. Их отобрали по наименьшему количеству попыток. И тут сказалось, что Табашник слишком долго возилась с предыдущими высотами. Три неудачи на 1,83 и 1,88 - оказались для нее роковыми.

Когда состоится финал

Таким образом, Украина потеряла в отборе одну из трех своих представительниц.

А в финал вышли:

Ярослава Магучих (Украина)

Морган Лейк (Великобритания)

Элеанор Паттерсон (Австралия)

Ангелина Топич (Сербия)

Никола Олислагерс (Австралия)

Юлия Левченко (Украина)

Михаэла Груба (Чехия)

Мария Жодзик (Польша)

Роуз Ебоа (Гана)

Кристина Гонзель (Германия)

Мария Вукович (Черногория)

Елена Куличенко (Кипр)

Элизабет Пигела (Эстония)

Фатумата Баллей (Гвинея)

Имке Оннен (Германия)

Мерел Маэс (Бельгия)

Решающий старт в этой дисциплине состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало - в 13:30 по Киеву.