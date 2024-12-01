Українку Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року за версією World Athletics. У категорії спортсменок, які виступають у небігових дисциплінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт World Athletics у соціальній мережі X.

Як зазначили у НОК України, цей рік став особливим для Магучіх :

Нагадаємо, у жовтні Магучіх завоювала звання найкращої легкоатлетки року в Європі. У попередні роки вона доходила до фіналу номінації.

До цього Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала світовий рекорд Магучіх. Його було встановлено ще 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українці підкорилася висота 2.10 метра з першої спроби. Попередній рекорд тримався з 1987 року, коли Стефка Костадінова із Болгарії стрибнула на 2.09 метра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.