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Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року

Неділя 01 грудня 2024 20:02
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Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року Фото: українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Українку Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року за версією World Athletics. У категорії спортсменок, які виступають у небігових дисциплінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт World Athletics у соціальній мережі X.

Суперницею Ярослави у фіналі серед спортсменок небігових дисциплін була бельгійська багатоборка Нафісату Тіама.

Зазначимо, Магучіх виступає у стрибках у висоту.

Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року

Фото: Ярослава Магучіх визнана легкоатлеткою року (x.com/WorldAthletics)

Як зазначили у НОК України, цей рік став особливим для Магучіх :

  • стала олімпійською чемпіонкою
  • встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м)
  • стала чемпіонкою Європи
  • здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги

Нагадаємо, у жовтні Магучіх завоювала звання найкращої легкоатлетки року в Європі. У попередні роки вона доходила до фіналу номінації.

До цього Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала світовий рекорд Магучіх. Його було встановлено ще 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українці підкорилася висота 2.10 метра з першої спроби. Попередній рекорд тримався з 1987 року, коли Стефка Костадінова із Болгарії стрибнула на 2.09 метра.

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