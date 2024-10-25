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Магучіх тільки зараз офіційно стала рекордсменкою: чому так довго зволікала World Athletics

П'ятниця 25 жовтня 2024 18:34
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Магучіх тільки зараз офіційно стала рекордсменкою: чому так довго зволікала World Athletics Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація легкої атлетики, офіційно ратифікувала світовий рекорд української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.

Українка встановила нове світове досягнення в жіночих стрибках у висоту ще 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі. Вона подолала 2.10 метра вже з першої спроби. Попередній рекорд тримався з 1987 року, коли Стефка Костадінова з Болгарії стрибнула на 2.09 метра.

Чому ж Міжнародна федерація зволікала майже чотири місяці? Справа у обов'язковому в таких випадках регламенті. World Athletics треба було ратифікувати новий світовий рекорд з дотриманням усіх правил. Перевірити його на відповідність усім критеріям, зокрема дочекатися результату допінг-контролю, провести інші належні технологічні та документальні перевірки.

І тільки коли все це було зроблено, 24 жовтня Магучіх офіційно оголосили чинною володаркою світового рекорду. Хоча у всіх довідниках та документах дата його "народження" не зміниться, там буде значитися день, коли досягнення було встановлене фактично – 7 липня 2024 року.

Магучіх наразі – єдина українка в легкій атлетиці, якій належить діючий світовий рекорд. Востаннє серед наших спортсменок це звання втримувала Наталія Добринська у жіночому п'ятиборстві. Її досягнення, встановлене в 2012 році, в 2023-му перевершила бельгійка Нафіссату Тіам.

Магучіх у сезоні-2024

У 2024 році українська легкоатлетка відзначилася не лише встановлення світового рекорду. У Парижі вона здобула дебютне "золото" Олімпійських ігор, показавши результат 2.00 метра.

Також вона втретє поспіль тріумфувала в найпрестижнішій світовій серії – Діамантовій лізі. World Athletics за підсумками сезону номінувала Магучіх на звання найкращої легкоатлетки 2024 року.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Ярослава Магучіх Легка атлетика Олімпіада 2024
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