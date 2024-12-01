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Магучих признана лучшей легкоатлеткой в мире

Воскресенье 01 декабря 2024 20:02
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Магучих признана лучшей легкоатлеткой в мире Фото: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украинка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой года по версии World Athletics. В категории спортсменок, которые выступают в небеговых дисциплинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт World Athletics в социальной сети X.

Соперницей Ярославы в финале среди спортсменок небеговых дисциплин была бельгийская многоборка Нафисата Тиама.

Отметим, Магучих выступает в прыжках в высоту.

Магучих признана лучшей легкоатлеткой в мире

Фото: Ярослава Магучих признана легкоатлеткой года (x.com/WorldAthletics)

Как отметили в НОК Украины, этот год стал особенным для Магучих:

  • стала олимпийской чемпионкой
  • установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м)
  • стала чемпионкой Европы
  • одержала победу в финале Бриллиантовой лиги

Напомним, в октябре Магучих завоевала звание лучшей легкоатлетки года в Европе. В предыдущие годы она доходила до финала номинации.

До этого Международная федерация легкой атлетики официально ратифицировала мировой рекорд Магучих. Он был установлен еще 7 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Украинке покорилась высота 2.10 метра с первой попытки. Предыдущий рекорд держался с 1987 года, когда Стефка Костадинова из Болгарии прыгнула на 2.09 метра.

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