Магучіх розділила перемогу на турнірі без зірок з найгіршим результатом за три роки

"Золото" на двох

Турнір став першим стартом Магучіх після двох етапів Діамантової ліги без перемог. В обох випадках українка здобувала "срібло" і поступалася лідерці сезону – австралійці Ніколі Оліслагерс.

У Льєжі найрейтинговішою суперницею Ярослави була американка Черіті Гафнагель (16-та у світовому заліку). Загалом у секторі виступали семеро спортсменок.

Магучіх розпочала виступ на висоті 1,91 м – і подолала планку з другої спроби. Наступну позначку (1,94 м) українка пропустила, а на 1,96 м не змогла реалізувати жодну зі спроб.

Гафнагель повторила цей шлях. Отже, обидві атлетки показали абсолютно ідентичний результат та поділили перше місце. Третьою стала чешка Міхаела Груба, яка зупинилася на висоті 1,86 м.

Цей виступ став для Магучіх найменш результативним з червня 2022 року – тоді вона була п'ятою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі з результатом 1,89 м.

Наступний старт – без головної конкурентки

Наступний старт Магучіх – вже в суботу, 19 липня. Ярослава змагатиметься на етапі Діамантової ліги в Лондоні. На ньому виступить також ще одна українка – Юлія Левченко.

Суперницями наших атлеток стануть сім титулованих стрибунок, зокрема бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 та чемпіонка світу 2022 року Елеанор Паттерсон з Австралії.

Натомість, Нікола Оліслагерс, яка на двох останніх етапах перемагала Магучіх, пропустить старт у Лондоні.