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Харлан зробила гучну заяву: чи повернеться чемпіонка на доріжку?

Вівторок 01 липня 2025 22:37
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Харлан зробила гучну заяву: чи повернеться чемпіонка на доріжку? Ольга Харлан у ролі тренера (фото:facebook.com/fencing.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Шестиразова призерка Олімпійських ігор та рекордсменка України за кількістю нагород Ольга Харлан повідомила, чи планує відновити виступи на міжнародній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фехтувальниці для Асоціації спортивних журналістів України.

Харлан пропустить ще один великий старт

Українська шаблістка не виступить на чемпіонаті світу з фехтування 2025 року, який пройде в Тбілісі з 22 по 30 липня.

Причиною стала затримка з поверненням до повноцінних тренувань після Олімпіади в Парижі.

На Іграх-2024 Харлан здобула дві медалі - "бронзу" в особистих змаганнях і "золото" у командній шаблі, ставши найтитулованішою олімпійкою в історії України.

У її доробку шість олімпійських нагород, що на одну більше, ніж у легендарної плавчині Яни Клочкової.

Тренерка замість спортсменки

Після тріумфу в Парижі 34-річна фехтувальниця з'являлася на турнірах лише епізодично.

Вона встигла взяти участь на етапі Гран-прі в Орлеані, де вилетіла на ранній стадії. А вже у травні спробувала себе в ролі тренерки жіночої збірної України на етапі Гран-прі в Сеулі.

"Я була не лише як наставниця, а як частина команди, хоч і поза доріжкою. Ми всі разом - і на змаганнях, і за їх межами", - поділилася Харлан.

Харлан зробила гучну заяву: чи повернеться чемпіонка на доріжку?

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова на церемонії АСЖУ Ukraine Best Athletes/Ukraine Sports Media Award (фото: facebook.com/fencing.ua)

Повноцінне повернення у новому сезоні

З червня Харлан поступово повертається до тренувального процесу, однак пропустила не лише світову першість, а й чемпіонат Європи, де раніше ставала переможницею вісім разів і була чинною срібною призеркою.

"Готуюся повернутися на доріжку. У моєму випадку це займає два-три, а то й чотири місяці. Потрібно ретельно підготувати тіло, щоб вийти на хороший рівень. Не хочу повертатися без форми", - зазначила фехтувальниця.

Федерація фехтування України підтвердила, що спортсменка відпочиває в цьому сезоні, а перші офіційні старти нового циклу - серія Сателіт - стартують у вересні.

Повноцінне повернення Харлан може відбутися вже на Кубку світу в Орані (Алжир) 6-9 листопада 2025 року.

Раніше ми повідомляли про доходи найтитулованішої української олімпійки.

А також читайте, що думають українці про обкладинку Playboy з Ольгою Харлан.

Розповідали про те, як харчується знаменита фехтувальниця.

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Ольга Харлан Збірна України
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