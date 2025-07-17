Магучих разделила победу на турнире без звезд с худшим результатом за три года

"Золото" на двоих

Турнир стал первым стартом Магучих после двух этапов Бриллиантовой лиги без побед. В обоих случаях украинка добывала "серебро" и уступала лидеру сезона - австралийке Николе Олислагерс.

В Льеже самой рейтинговой соперницей Ярославы была американка Черити Гафнагель (16-я в мировом зачете). Всего в секторе выступали семь спортсменок.

Магучих начала выступление на высоте 1,91 м - и преодолела планку со второй попытки. Следующую отметку (1,94 м) украинка пропустила, а на 1,96 м не смогла реализовать ни одну из попыток.

Хафнагель повторила этот путь. Таким образом, обе атлетки показали абсолютно идентичный результат и поделили первое место. Третьей стала чешка Михаэла Груба, которая остановилась на высоте 1,86 м.

Это выступление стало для Магучих наименее результативным с июня 2022 года - тогда она была пятой на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 1,89 м.

Следующий старт - без главной конкурентки

Следующий старт Магучих - уже в субботу, 19 июля. Ярослава будет соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. На нем выступит также еще одна украинка - Юлия Левченко.

Соперницами наших атлеток станут семь титулованных прыгуний, в частности бронзовый призер Олимпийских игр-2024 и чемпионка мира 2022 года Элеанор Паттерсон из Австралии.

Зато Никола Олислагерс, которая на двух последних этапах побеждала Магучих, пропустит старт в Лондоне.