Магучіх з рекордом взяла "золото" на другому старті сезону

Після тріумфу в італійському Удіне, українка взяла участь в етапі Континентального туру в приміщенні в словацькій Банска-Бистріці.

Головною конкуренткою Магучіх тут була чемпіонка світу-2022 року та бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон з Австралії. Крім неї змагалися дворазова медалістка чемпіонатів Європи та призерка фіналу Діамантової ліги Ангеліна Топіч (Сербія), срібна призерка Євро-2023 у приміщенні Бріт Веерман (Нідерланди), а також чемпіонка Європи U-18 Ліліанна Баторі (Угорщина).

Рекордсменка світу пропустила чотири перші висоти та стартувала з позначки 1,90 м, яку підкорила з першої спроби. А от на наступній (1,93 м) Магучіх опинилась на межі вильоту: вона не змогла взяти висоту в двох перших спробах. Тоді спортсменка ризикнула і перенесла третю спробу – на 1,96. Взявши планку, вона залишилася в обоймі.

Крім Магучіх ця висота підкорилась лише двом суперницям – Топіч та Паттерсон. Таким чином стали відомі всі призерки, невідомо було лише в якому порядку вони розташуються на п'єдесталі.

Висоту 1,99 м австралійка та українка взяли одразу. Топіч зробила дві невдалі спроби та перенесла планку на 2,01. Проте не змогла її підкорити.

Натомість Магучіх взяла 2,01 з першої спроби. А Паттерсон спіткали невдачі.

Таким чином українка стала чемпіонкою змагань, встановивши попутно новий рекорд сезону в світі – 2,01. Адже досі в 2025 році жодна стрибунка не долала планку на висоті більш ніж два метри. Зазначимо також, що Магучіх вчетверте в своїй кар'єрі виграла турнір у Банска-Бистріці.

First 2.00m-plus jump of the season!@YaraMahuchikh clears a world lead of 2.01m for her fourth victory in Banska Bystrica!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/RF71gmOLoW