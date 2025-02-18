Магучих с рекордом взяла "золото" на втором старте сезона

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих продолжает победное шествие по спортивным аренам мира. Олимпийская чемпионка выиграла свой второй старт в сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

После триумфа в итальянском Удине, украинка приняла участие в этапе Континентального тура в помещении в словацкой Банска-Бистрице.

Главной конкуренткой Магучих здесь была чемпионка мира-2022 и бронзовая призерка Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон из Австралии. Кроме нее соревновались двукратная медалистка чемпионатов Европы и призер финала Бриллиантовой лиги Ангелина Топич (Сербия), серебряный призер Евро-2023 в помещении Брит Веерман (Нидерланды), а также чемпионка Европы U-18 Лилианна Батори (Венгрия).

Рекордсменка мира пропустила четыре первые высоты и стартовала с отметки 1,90 м, которую покорила с первой попытки. А вот на следующей (1,93 м) Магучих оказалась на грани вылета: она не смогла взять высоту в двух первых попытках. Тогда спортсменка рискнула и перенесла третью попытку - на 1,96. Взяв планку, она осталась в обойме.

Кроме Магучих эта высота покорилась лишь двум соперницам - Топич и Паттерсон. Таким образом стали известны все призеры, неизвестно было лишь в каком порядке они расположатся на пьедестале.

Высоту 1,99 м австралийка и украинка взяли сразу. Топич сделала две неудачные попытки и перенесла планку на 2,01. Однако не смогла ее покорить.

Зато Магучих взяла 2,01 с первой попытки. А Паттерсон постигли неудачи.

Таким образом украинка стала чемпионкой соревнований, установив попутно новый рекорд сезона в мире - 2,01. Ведь до сих пор в 2025 году ни одна прыгунья не преодолевала планку на высоте более чем два метра. Отметим также, что Магучих в четвертый раз в своей карьере выиграла турнир в Банска-Быстрице.