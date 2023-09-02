UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Магучіх з рекордом достроково вийшла у Суперфінал сезону

Фото: українська спортсменка Ярослава Магучіх (flickr.com ukrainetrustedsources)
Автор: Каріна Левицька

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу. З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

За даними НОК,  21-річній дніпрянці не знайшлося рівних у секторі для стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у китайському Сямені й вона гарантувала собі путівку у фінал престижної серії, який відбудеться 16-17 вересня у Юджині (США).

Підопічна Тетяни Степанової, вже лідируючи за спробами після взяття 1.92 м, єдина серед усіх учасниць підкорила висоту 1.95 м, і вже у якості переможниці здолала 1.98 та 2.02, що стало повторенням найкращого результату сезону у світі та особистого season best.

Відзначимо, що  Магучіх вчетверте сходить на п’єдестал "Діамантової ліги"-2023, раніше в її активі були золото в Рабаті, бронза у Лозанні та Монако.  

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги у марокканському Рабаті.

А наприкінці серпня спортсменка вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОКспортсмениНОК Украины