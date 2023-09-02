Магучих с рекордом досрочно вышла в Суперфинал сезона с рекордом

По данным НОК, 21-летней днепрянке не нашлось равных в секторе для прыжков в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямэне и она гарантировала себе путевку в финал престижной серии, который состоится 16-17 сентября в Юджине (США).

Подопечная Татьяны Степановой, уже лидируя по попыткам после взятия 1.92 м, единственная среди всех участниц покорила высоту 1.95 м, и уже в качестве победительницы одолела 1.98 и 2.02, что стало повторением наилучшего результата сезона в мире и личного season best.

Отметим, что Магучих в четвертый раз сходит на пьедестал "Бриллиантовой лиги"-2023, ранее в ее активе были золото в Рабате, бронза в Лозанне и Монако.

Ранее сообщалось, что в конце мая Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

А в конце августа спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

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