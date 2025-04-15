Магучіх повертається: олімпійська чемпіонка відновила тренування перед стартом Діамантової ліги

Ярослава Магучіх провела перше стрибкове тренування після завершення зимового сезону та анонсувала повернення до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

Останній раз олімпійська чемпіонка змагалась на чемпіонаті світу в приміщеннях у китайському Нанкіні. Там вона стала бронзовою призеркою, поступившись австралійкам Ніколі Оліслагерс та Елеанор Паттерсон. У Китаї Магучіх виступала з травмою ноги, тому знадобився час на відновлення.

Спортсменка повернулась до активних стрибкових тренувань, відео з яких оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі.

"Перше стрибкове тренування після чемпіонату світу в Китаї. Відновлення завершилось, час повертатися на великі арени і вже за кілька тижнів це станеться", – написала вона.

Магучіх не уточнила де і коли змагатиметься наступного разу. Проте, ймовірно, річ йде про Діамантову лігу, сезон якої стартує 26 квітня у китайському Сямені. У програмі етапу будуть стрибки у висоту. Проте склад учасників турніру наразі невідомий.

Ярослава Магучіх у сезоні-2025

Перший старт Магучіх у 2025 році відбувся 6 лютого на змаганні UdinJump Development в італійському Удіне. Українка легко перемогла завдяки лише двом стрибкам. Переможний результат – 1,94 м.

Після цього спортсменка взяла участь в етапі Континентального туру в приміщенні в словацькій Банска-Бистріці (18 лютого). Вона стала чемпіонкою змагань, встановивши попутно новий рекорд сезону в світі – 2,01.

Потім, 9 березня Магучіх втретє поспіль виграла чемпіонат Європи в приміщенні. В нідерландському Апелдорні українка тріумфувала з результатом – 1,99.

23 березня на чемпіонаті світу в приміщеннях в Нанкіні Магучіх перервала серію з 10 поспіль перемог на міжнародних стартах. Вона взяла "бронзу", показавши результат – 1,95 м, Він став найгіршим для українки з лютого 2023 року.

Зазначимо, що за час відсутності Магучіх її рекорд сезону повторила Оліслагерс. Австралійка стрибнула на 2,01 м на національній першості у Перті.