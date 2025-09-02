UA

Магучіх, Дорощук та інші: Україна оголосила склад збірної на чемпіонат світу з легкої атлетики

Фото: Ярослава Магучіх виступить у Токіо в статусі чинної чемпіонки світу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом на чемпіонату світу-2025, який відбудеться з 13 до 21 вересня в японському Токіо.

Чемпіонка й дебютанти

До офіційної заявки увійшли 23 спортсмени, які змагатимуться у дев'яти дисциплінах серед чоловіків та жінок.

У складі – чинна чемпіонка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Вона принесла Україні єдину золоту нагороду на минулому форумі – у 2023 році в Будапешті.

Ще одну медаль, срібну, два роки тому здобула у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук. Вона планувала виступити і в Токіо, але пропустить змагання через дискваліфікацію за допінг.

Також виступлять у Японії метальник списа Артур Фельфнер та легкоатлет Михайло Кохан, які мають досвід фіналів світових першостей.

Серед фаворитів змагання – стрибуни у висоту Олег Дорощук та Юлія Левченко, які показали високі результати у фіналі Діамантової ліги.

Одразу сім спортсменів зі складу "синьо-жовтих" вперше візьмуть участь у чемпіонаті світу. Це – Катерина Табашник (стрибки у висоту), Ольга Корсун (потрійний стрибок), Олександр Онуфрієв (стрибки з жердиною), Артем Левченко (штовхання ядра), а також Микола Рущак і Єгор Шелест (спортивна ходьба).

На жаль, не зможе виступити на ЧС стрибун із жердиною Владислав Малихін – він не встиг вчасно отримати візу до Японії.

Артур Фельфнер (фото: athletix.ch)

Склад збірної України на ЧС-2025:

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник – жінки; Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук – чоловіки.

Потрійний стрибок: Ольга Корсун – жінки.

Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко – жінки; Олександр Онуфрієв – чоловіки.

Метання молота: Ірина Климець – жінки; Михайло Кохан – чоловіки.

Біг 400 м: Олександр Погорілко – чоловіки.

Штовхання ядра: Артем Левченко – чоловіки.

Метання списа: Артур Фельфнер – чоловіки.

Спортивна ходьба, 20 км: Марія Сахарук, Людмила Оляновська, Ганна Шевчук – жінки; Сергій Світличний, Микола Рущак, Ігор Главан – чоловіки.

Спортивна ходьба, 35 км: Ганна Шевчук – жінки; Ігор Главан, Іван Банзерук, Єгор Шелест – чоловіки.

Де дивитися ЧС

Офіційним транслятором легкоатлетичного форуму в Україні є "Суспільне Спорт".

Дивитися змагання наживо можна буде на  платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного".

