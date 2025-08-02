Магнітні бурі на початку серпня 2025: коли чекати геоштормів і як захиститися

Магнітні бурі 2-4 серпня: прогноз

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Європейського космічного агентства (ESA), основні магнітні збурення припадуть на 4 серпня, з меншою інтенсивністю 2 і 3 серпня.

За даними NOAA, на 2-4 серпня 2025 року прогнозується низька активність магнітного поля Землі:

2 серпня, субота - Kp-індекс 2, спокійна геомагнітна обстановка.

3 серпня, неділя - Kp-індекс 2, стабільні умови.

4 серпня, понеділок - Kp-індекс 4, помірна активність, невелика магнітна буря

За попередніми прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується 7 серпня, у четвер. Це буде магнітна буря червоного рівня.

Що таке магнітні бурі та чому вони небезпечні

Магнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, викликані потоком заряджених частинок від Сонця. Коли ці потоки досягають нашої планети, вони можуть спричиняти порушення в роботі електроніки, навігаційних систем, а також викликати фізичний дискомфорт у людей, особливо вразливих категорій.

Хто у зоні ризику

Люди з хронічними хворобами серця і судин

Особливо літні люди

Особи з порушеннями нервової системи

Вагітні жінки

Маленькі діти

Як впливає магнітна буря на людину та як відрізнити симптоми від звичайної втоми

Найчастіше люди у дні магнітних бур відчувають такі симптоми:

Головний біль

Біль у скронях

Мігрень

Запаморочення

Нудота

Підвищена дратівливість

Тривога

Порушення сну

Слабкість

Сильна втома

Коливання артеріального тиску

Практичні поради для захисту