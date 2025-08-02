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Магнітні бурі на початку серпня 2025: коли чекати геоштормів і як захиститися

Коли очікуються магнітні бурі на початку серпня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Початок серпня принесе кілька хвиль магнітних бур, які можуть вплинути на здоров’я, самопочуття та роботу техніки. Магнітні бурі 2-4 серпня 2025 року не будуть надто інтенсивними, але чутливі люди можуть відчути дискомфорт. Важливо не ігнорувати сигнали свого тіла і дотримуватися простих правил безпеки.

Що варто знайти про найближчі магнітні бурі та коли вдарить геошторм, розповідає РБК-Україна.

Магнітні бурі 2-4 серпня: прогноз

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Європейського космічного агентства (ESA), основні магнітні збурення припадуть на 4 серпня, з меншою інтенсивністю 2 і 3 серпня.

За даними NOAA, на 2-4 серпня 2025 року прогнозується низька активність магнітного поля Землі:

2 серпня, субота - Kp-індекс 2, спокійна геомагнітна обстановка.

3 серпня, неділя - Kp-індекс 2, стабільні умови.

4 серпня, понеділок - Kp-індекс 4, помірна активність, невелика магнітна буря

За попередніми прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується 7 серпня, у четвер. Це буде магнітна буря червоного рівня.

Що таке магнітні бурі та чому вони небезпечні

Магнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, викликані потоком заряджених частинок від Сонця. Коли ці потоки досягають нашої планети, вони можуть спричиняти порушення в роботі електроніки, навігаційних систем, а також викликати фізичний дискомфорт у людей, особливо вразливих категорій.

Хто у зоні ризику

  • Люди з хронічними хворобами серця і судин
  • Особливо літні люди
  • Особи з порушеннями нервової системи
  • Вагітні жінки
  • Маленькі діти

Як впливає магнітна буря на людину та як відрізнити симптоми від звичайної втоми

Найчастіше люди у дні магнітних бур відчувають такі симптоми:

  • Головний біль
  • Біль у скронях
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Підвищена дратівливість
  • Тривога
  • Порушення сну
  • Слабкість
  • Сильна втома
  • Коливання артеріального тиску

Практичні поради для захисту

  • Уникайте фізичних і емоційних перевантажень у ці дні
  • Більше пийте чистої води
  • Обмежте споживання кави, алкоголю і важкої їжі
  • Обов'язково дихайте свіжим повітрям та провітрюйте приміщення
  • Якщо у вас є хронічні хвороби - не забувайте приймати ліки за графіком і консультуйтесь із лікарем
  • Стежте за оновленнями прогнозів у перевірених джерелах

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

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