Магнитные бури в начале августа 2025: когда ждать геоштормов и как защититься

Начало августа принесет несколько волн магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье, самочувствие и работу техники. Магнитные бури 2-4 августа 2025 года не будут слишком интенсивными, но чувствительные люди могут почувствовать дискомфорт. Важно не игнорировать сигналы своего тела и соблюдать простые правила безопасности.
Что стоит найти о ближайших магнитных бурях и когда ударит геошторм, рассказывает РБК-Украина.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA), основные магнитные возмущения придутся на 4 августа, с меньшей интенсивностью 2 и 3 августа.
По данным NOAA, на 2-4 августа 2025 года прогнозируется низкая активность магнитного поля Земли:
2 августа, суббота - Kp-индекс 2, спокойная геомагнитная обстановка.
3 августа, воскресенье - Kp-индекс 2, стабильные условия.
4 августа, понедельник - Kp-индекс 4, умеренная активность, небольшая магнитная буря
По предварительным прогнозам ученых, сильная магнитная буря ожидается 7 августа, в четверг. Это будет магнитная буря красного уровня.
Магнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, вызванные потоком заряженных частиц от Солнца. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они могут вызывать нарушения в работе электроники, навигационных систем, а также вызывать физический дискомфорт у людей, особенно уязвимых категорий.
Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).