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Магнітні бурі у серпні 2025: коли буде "штормити" та як захиститися

Середа 30 липня 2025 07:03
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Магнітні бурі у серпні 2025: коли буде "штормити" та як захиститися Коли у серпні можуть боліти голови через магнітні бурі (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У серпні 2025 очікується кілька магнітних бур - природне явище, яке впливає не тільки на технології, а й на самопочуття людей. Найпотужніші геошторми очікуються у першій половині місяця, друга, за прогнозами вчених, стане більш спокійною.

Повний прогноз магнітних бур на серпень та як можна вберегти від них свій організм, розповідає РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур

За даними космічної обсерваторії NOAA, у серпні очікується декілька потужних штормів і доволі багато бур з помірною активністю.

Бурі червоного рівня (від Кр-5 та вище): 7, 9, 11, 13, 19 серпня

Помірні магнітні бурі: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 серпня

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це потужне збурення земного магнітного поля через енергію сонячної активності: корональні викиди (CME), спалахи або швидкі потоки сонячного вітру. Коли вони досягають Землі, частки взаємодіють з магнітосферою, створюючи геомагнітні коливання.

Інтенсивність магнітних бур вимірюється індексом К (0-9), де усі бурі вище Кр-5 - це бурі червоного рівня, які відчувають більшість людей на Землі.

Як бурі впливають на людину

  • головний біль, мігрень
  • запаморочення
  • зміни тиску
  • слабкість, сильна втома
  • порушення сну
  • загострення хронічних захворювань
  • підвищена дратівливість
  • емоційні перепади
  • тривожність
  • порушення концентрації
  • стрес

Групи ризику

  • особи з серцево-судинними хворобами
  • неврологією
  • вагітні особи
  • літні люди

Як захиститися під час магнітної бурі

Захиститися повністю від магнітних бур неможливо, але можна підготуватися та дотримуватися рекомендацій лікарів, щоб знизити негативний вплив на здоров'я.

  • слідкувати за прогнозами
  • обмежити фізичне та емоційне навантаження
  • уникати стресу, конфліктів
  • спати й відпочивати більше
  • більше гуляти
  • провітрювати приміщення
  • займатися легким фізичним навантаженням (йога, ходьба, плавання)
  • уникати жирної їжі, кави, алкоголю
  • пити більше води та легких овочів і фруктів

Якщо самопочуття погіршується або виникли незвичні симптоми - варто звернутися до лікаря за допомогою.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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