Магнітні бурі у серпні 2025: коли буде "штормити" та як захиститися
У серпні 2025 очікується кілька магнітних бур - природне явище, яке впливає не тільки на технології, а й на самопочуття людей. Найпотужніші геошторми очікуються у першій половині місяця, друга, за прогнозами вчених, стане більш спокійною.
Повний прогноз магнітних бур на серпень та як можна вберегти від них свій організм, розповідає РБК-Україна.
Прогноз магнітних бур
За даними космічної обсерваторії NOAA, у серпні очікується декілька потужних штормів і доволі багато бур з помірною активністю.
Бурі червоного рівня (від Кр-5 та вище): 7, 9, 11, 13, 19 серпня
Помірні магнітні бурі: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 серпня
Що таке магнітна буря
Магнітна буря - це потужне збурення земного магнітного поля через енергію сонячної активності: корональні викиди (CME), спалахи або швидкі потоки сонячного вітру. Коли вони досягають Землі, частки взаємодіють з магнітосферою, створюючи геомагнітні коливання.
Інтенсивність магнітних бур вимірюється індексом К (0-9), де усі бурі вище Кр-5 - це бурі червоного рівня, які відчувають більшість людей на Землі.
Як бурі впливають на людину
- головний біль, мігрень
- запаморочення
- зміни тиску
- слабкість, сильна втома
- порушення сну
- загострення хронічних захворювань
- підвищена дратівливість
- емоційні перепади
- тривожність
- порушення концентрації
- стрес
Групи ризику
- особи з серцево-судинними хворобами
- неврологією
- вагітні особи
- літні люди
Як захиститися під час магнітної бурі
Захиститися повністю від магнітних бур неможливо, але можна підготуватися та дотримуватися рекомендацій лікарів, щоб знизити негативний вплив на здоров'я.
- слідкувати за прогнозами
- обмежити фізичне та емоційне навантаження
- уникати стресу, конфліктів
- спати й відпочивати більше
- більше гуляти
- провітрювати приміщення
- займатися легким фізичним навантаженням (йога, ходьба, плавання)
- уникати жирної їжі, кави, алкоголю
- пити більше води та легких овочів і фруктів
Якщо самопочуття погіршується або виникли незвичні симптоми - варто звернутися до лікаря за допомогою.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).
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