Магнітні бурі у серпні 2025: коли буде "штормити" та як захиститися

У серпні 2025 очікується кілька магнітних бур - природне явище, яке впливає не тільки на технології, а й на самопочуття людей. Найпотужніші геошторми очікуються у першій половині місяця, друга, за прогнозами вчених, стане більш спокійною.

Повний прогноз магнітних бур на серпень та як можна вберегти від них свій організм, розповідає РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур

За даними космічної обсерваторії NOAA, у серпні очікується декілька потужних штормів і доволі багато бур з помірною активністю.

Бурі червоного рівня (від Кр-5 та вище): 7, 9, 11, 13, 19 серпня

Помірні магнітні бурі: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 серпня

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це потужне збурення земного магнітного поля через енергію сонячної активності: корональні викиди (CME), спалахи або швидкі потоки сонячного вітру. Коли вони досягають Землі, частки взаємодіють з магнітосферою, створюючи геомагнітні коливання.

Інтенсивність магнітних бур вимірюється індексом К (0-9), де усі бурі вище Кр-5 - це бурі червоного рівня, які відчувають більшість людей на Землі.

Як бурі впливають на людину

головний біль, мігрень

запаморочення

зміни тиску

слабкість, сильна втома

порушення сну

загострення хронічних захворювань

підвищена дратівливість

емоційні перепади

тривожність

порушення концентрації

стрес

Групи ризику

особи з серцево-судинними хворобами

неврологією

вагітні особи

літні люди

Як захиститися під час магнітної бурі

Захиститися повністю від магнітних бур неможливо, але можна підготуватися та дотримуватися рекомендацій лікарів, щоб знизити негативний вплив на здоров'я.

слідкувати за прогнозами

обмежити фізичне та емоційне навантаження

уникати стресу, конфліктів

спати й відпочивати більше

більше гуляти

провітрювати приміщення

займатися легким фізичним навантаженням (йога, ходьба, плавання)

уникати жирної їжі, кави, алкоголю

пити більше води та легких овочів і фруктів

Якщо самопочуття погіршується або виникли незвичні симптоми - варто звернутися до лікаря за допомогою.