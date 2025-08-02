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Магнитные бури в начале августа 2025: когда ждать геоштормов и как защититься

Суббота 02 августа 2025 07:02
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Магнитные бури в начале августа 2025: когда ждать геоштормов и как защититься Когда ожидаются магнитные бури в начале августа (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Начало августа принесет несколько волн магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье, самочувствие и работу техники. Магнитные бури 2-4 августа 2025 года не будут слишком интенсивными, но чувствительные люди могут почувствовать дискомфорт. Важно не игнорировать сигналы своего тела и соблюдать простые правила безопасности.

Что стоит найти о ближайших магнитных бурях и когда ударит геошторм, рассказывает РБК-Украина.

Магнитные бури 2-4 августа: прогноз

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA), основные магнитные возмущения придутся на 4 августа, с меньшей интенсивностью 2 и 3 августа.

По данным NOAA, на 2-4 августа 2025 года прогнозируется низкая активность магнитного поля Земли:

2 августа, суббота - Kp-индекс 2, спокойная геомагнитная обстановка.

3 августа, воскресенье - Kp-индекс 2, стабильные условия.

4 августа, понедельник - Kp-индекс 4, умеренная активность, небольшая магнитная буря

По предварительным прогнозам ученых, сильная магнитная буря ожидается 7 августа, в четверг. Это будет магнитная буря красного уровня.

Что такое магнитные бури и почему они опасны

Магнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, вызванные потоком заряженных частиц от Солнца. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они могут вызывать нарушения в работе электроники, навигационных систем, а также вызывать физический дискомфорт у людей, особенно уязвимых категорий.

Кто в зоне риска

  • Люди с хроническими болезнями сердца и сосудов
  • Особенно пожилые люди
  • Лица с нарушениями нервной системы
  • Беременные женщины
  • Маленькие дети

Как влияет магнитная буря на человека и как отличить симптомы от обычной усталости

Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:

  • Головная боль
  • Боль в висках
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Повышенная раздражительность
  • Тревога
  • Нарушение сна
  • Слабость
  • Сильная усталость
  • Колебания артериального давления

Практические советы для защиты

  • Избегайте физических и эмоциональных перегрузок в эти дни
  • Больше пейте чистой воды
  • Ограничьте потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи
  • Обязательно дышите свежим воздухом и проветривайте помещение
  • Если у вас есть хронические болезни - не забывайте принимать лекарства по графику и консультируйтесь с врачом
  • Следите за обновлениями прогнозов в проверенных источниках

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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