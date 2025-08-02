Магнитные бури в начале августа 2025: когда ждать геоштормов и как защититься

Начало августа принесет несколько волн магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье, самочувствие и работу техники. Магнитные бури 2-4 августа 2025 года не будут слишком интенсивными, но чувствительные люди могут почувствовать дискомфорт. Важно не игнорировать сигналы своего тела и соблюдать простые правила безопасности.

Что стоит найти о ближайших магнитных бурях и когда ударит геошторм, рассказывает РБК-Украина .

Магнитные бури 2-4 августа: прогноз

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA), основные магнитные возмущения придутся на 4 августа, с меньшей интенсивностью 2 и 3 августа.

По данным NOAA, на 2-4 августа 2025 года прогнозируется низкая активность магнитного поля Земли:

2 августа, суббота - Kp-индекс 2, спокойная геомагнитная обстановка.

3 августа, воскресенье - Kp-индекс 2, стабильные условия.

4 августа, понедельник - Kp-индекс 4, умеренная активность, небольшая магнитная буря

По предварительным прогнозам ученых, сильная магнитная буря ожидается 7 августа, в четверг. Это будет магнитная буря красного уровня.

Что такое магнитные бури и почему они опасны

Магнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, вызванные потоком заряженных частиц от Солнца. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они могут вызывать нарушения в работе электроники, навигационных систем, а также вызывать физический дискомфорт у людей, особенно уязвимых категорий.

Кто в зоне риска

Люди с хроническими болезнями сердца и сосудов

Особенно пожилые люди

Лица с нарушениями нервной системы

Беременные женщины

Маленькие дети

Как влияет магнитная буря на человека и как отличить симптомы от обычной усталости

Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:

Головная боль

Боль в висках

Мигрень

Головокружение

Тошнота

Повышенная раздражительность

Тревога

Нарушение сна

Слабость

Сильная усталость

Колебания артериального давления

Практические советы для защиты