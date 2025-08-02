Магнитные бури в начале августа 2025: когда ждать геоштормов и как защититься
Начало августа принесет несколько волн магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье, самочувствие и работу техники. Магнитные бури 2-4 августа 2025 года не будут слишком интенсивными, но чувствительные люди могут почувствовать дискомфорт. Важно не игнорировать сигналы своего тела и соблюдать простые правила безопасности.
Что стоит найти о ближайших магнитных бурях и когда ударит геошторм, рассказывает РБК-Украина.
Магнитные бури 2-4 августа: прогноз
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA), основные магнитные возмущения придутся на 4 августа, с меньшей интенсивностью 2 и 3 августа.
По данным NOAA, на 2-4 августа 2025 года прогнозируется низкая активность магнитного поля Земли:
2 августа, суббота - Kp-индекс 2, спокойная геомагнитная обстановка.
3 августа, воскресенье - Kp-индекс 2, стабильные условия.
4 августа, понедельник - Kp-индекс 4, умеренная активность, небольшая магнитная буря
По предварительным прогнозам ученых, сильная магнитная буря ожидается 7 августа, в четверг. Это будет магнитная буря красного уровня.
Что такое магнитные бури и почему они опасны
Магнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, вызванные потоком заряженных частиц от Солнца. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они могут вызывать нарушения в работе электроники, навигационных систем, а также вызывать физический дискомфорт у людей, особенно уязвимых категорий.
Кто в зоне риска
- Люди с хроническими болезнями сердца и сосудов
- Особенно пожилые люди
- Лица с нарушениями нервной системы
- Беременные женщины
- Маленькие дети
Как влияет магнитная буря на человека и как отличить симптомы от обычной усталости
Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:
- Головная боль
- Боль в висках
- Мигрень
- Головокружение
- Тошнота
- Повышенная раздражительность
- Тревога
- Нарушение сна
- Слабость
- Сильная усталость
- Колебания артериального давления
Практические советы для защиты
- Избегайте физических и эмоциональных перегрузок в эти дни
- Больше пейте чистой воды
- Ограничьте потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи
- Обязательно дышите свежим воздухом и проветривайте помещение
- Если у вас есть хронические болезни - не забывайте принимать лекарства по графику и консультируйтесь с врачом
- Следите за обновлениями прогнозов в проверенных источниках
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).
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