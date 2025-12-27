Магнітні бурі в кінці грудня: кому варто бути обережніше

З 27 по 29 грудня геомагнітна ситуація на Землі поступово стабілізуватиметься після попередніх збурень. Попри загалом спокійніші показники, окремі дні можуть супроводжуватися залишковими коливаннями магнітного поля, які особливо відчутні для метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання.

РБК-Україна розповідає, який прогноз дають вчені на 27-29 грудня, чи варто хвилюватися та як підтримати організм наприкінці року.

Прогноз на 27-29 грудня

За даними міжнародних центрів моніторингу космічної погоди, геомагнітна обстановка розвиватиметься так:

27 грудня, субота - після попередніх бур геомагнітне поле поступово повертається до норми. Очікується Kp-індекс 3. Метеочутливі люди можуть відчувати залишкові симптоми: втому, сонливість, зниження концентрації.

28 грудня, неділя - геомагнітна активність залишатиметься на рівні Kp 3-4, що відповідає слабким та помірним коливанням. Для більшості людей день мине без ускладнень, але можливі незначні головні болі або перепади настрою.

29 грудня, понеділок - короткочасне збурення. У другій половині дня прогнозується зростання активності до Kp 4, місцями - наближення до червоного рівня. Для метеозалежних цей день може бути важким.

За попередніми прогнозами вчених, нас чекає сильна магнітна буря напередодні Нового року. 30-31 грудня можливе посилення активності до Кр 5-6, що відповідає потужній магнітні бурі червоного рівня.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, які викидають потоки заряджених частинок у космос. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітним полем планети, викликаючи його коливання.

G1 (К-індекс 3-4) - слабка або помірна буря, що може впливати на самопочуття, навігацію та радіозв’язок.

- слабка або помірна буря, що може впливати на самопочуття, навігацію та радіозв’язок. G2 (К-індекс 5) і вище - сильні бурі, які здатні викликати перебої в електромережах.

Навіть після завершення активної фази організм людини може реагувати із затримкою - саме тому після сильних бур кілька днів поспіль можливе погіршення самопочуття.

Хто найгостріше відчує вплив 27-29 грудня

Найбільш чутливими залишаються:

метеозалежні та метеочутливі люди

люди з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями

ті, хто страждає на мігрені

люди з порушеннями сну

особи з підвищеною тривожністю

літні люди та вагітні жінки

Можливі симптоми

Навіть за помірних показників можливі:

головний біль

відчуття слабкості, втоми

сонливість або поверхневий сон

перепади тиску

дратівливість

зниження працездатності

загострення хронічних станів

Чого не варто робити в ці дні

Щоб не погіршити стан, лікарі радять:

не зловживати кавою та алкоголем - вони навантажують судини

- вони навантажують судини не перевантажувати себе фізично

уникати конфліктів та сильного емоційного напруження

не ігнорувати планові ліки, якщо вони призначені лікарем

Як полегшити самопочуття: поради наприкінці року